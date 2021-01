Trentasette morti e 1641 nuovi positivi in Sicilia , nelle ultime 24 ore. Il trend giornaliero della terza ondata di Covid-19 si mantiene costante. I dati sono stati diffusi dal ministero della Salute e dicono che attualmente nell'isola ci sono oltre 47mila persone infette dal Sars-Cov2. Dall'inizio dell'epidemia i casi diagnosticati sono stati già più di 123mila, mentre i decessi 3064.

Trentasette morti e 1641 nuovi positivi in Sicilia, nelle ultime 24 ore. Il trend giornaliero della terza ondata di Covid-19 si mantiene costante. I dati sono stati diffusi dal ministero della Salute e dicono che attualmente nell'isola ci sono oltre 47mila persone infette dal Sars-Cov2. Dall'inizio dell'epidemia i casi diagnosticati sono stati già più di 123mila, mentre i decessi 3064.

Fra gli attuali positivi, ce ne sono 45.860 in isolamento domiciliare e 1667 in ospedale. Nei nosocomi l'attenzione è sempre rivolta alle terapie intensive: sono 211 i letti occupati, sei in più di ieri. Gli altri 1456 si trova nei reparti di area medica. Nelle ultime 24 ore i tamponi effettuati - tra molecolari e rapidi - sono stati più di 22mila.

Questa la ripartizione a livello provinciale delle infezioni diagnosticate nelle ultime 24 ore: 569 a Palermo, 325 a Trapani, 237 a Catania, 198 a Messina, 165 a Siracusa, 62 a Caltanissetta, 53 ad Agrigento, 27 a Ragusa e 5 a Enna.