Oltre 1500 casi positivi su meno di diecimila tamponi effettuati. Mentre le festività natalizie stanno per chiudersi, il dato sulla diffusione del Covid in Sicilia continua a preoccupare. L'ultimo aggiornamento del ministero della Salute riguardante l'isola parla di 1576 nuovi positivi e 36 morti nelle ultime 24 ore. Si tratta della crescita più alta dal 21 novembre, quando se ne registrarono 1800. La notizia arriva mentre cresce l'attesa per capire quali decisioni saranno assunte dal governo nazionale dopo la conclusione del periodo che ha visto alternarsi la zona rossa a quella arancione in tutta Italia.