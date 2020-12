Nel caos discariche che negli ultimi tempi sta mettendo a dura prova la raccolta dei rifiuti, specialmente nella parte occidentale della Sicilia, dopo la chiusura della discarica di Alcamo per mancanza delle certificazioni di impatto ambientale, arriva una commissione ispettiva, nata con lo specifico compito di «provvedere alla verifica della legittimità degli atti amministrativi inerenti alle procedure autorizzatorie degli impianti di smaltimento rifiuti, ivi compresi quelli propedeutici e intermedi, attualmente in esercizio nel territorio regionale».

La commissione, istituita con un decreto dello scorso 4 dicembre, sarà affidata alla coordinazione di Domenico Sole Greco, ingegnere di 51 anni nato a Lentini, esperto di gestione rifiuti e bonifica di siti contaminati per l'ex provincia di Siracusa, ente in cui ricopre anche il ruolo di responsabile del servizio rifiuti e bonifiche del settore Territorio e ambiente.

Oltre a Greco, i componenti designati dalla Regione sono il direttore generale dell'asp di Ragusa Angelo Aliquò, gli avvocati Roberta D'Ippolito e Francesco Lo Re, Pio Guida, Anna Maria Manzo e Fabio Marino. Ci saranno anche il luogotenente dei carabinieri in congedo Nunzio Sapuppo, già comandante del Noe di Palermo e il luogotenente carica speciale della guardia di finanza, attualmente in quiescenza, Francesco Paolo Scaglione, a rappresentare la quota di «componenti in servizio o in quiescenza appartenenti ad amministrazioni statali, con specifico riferimento a guardia di finanza, carabinieri e polizia che, per l‘esperienza acquisita nel corso della propria attività lavorativa sono in grado di fornire un apporto altamente qualificato in termini di attività ispettiva».