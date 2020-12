Sono 19350 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore . La Lombardia resta la prima regione per nuovi contagi con poco più di 4000 casi. La seconda è il Veneto, 2535 , poi il Lazio con 1669 , la Puglia, 1659 , il Piemonte, 1617 , l'Emilia Romagna 1417 , la Sicilia , 1399 , e la Campania con 1113 . Tutte le altre Regioni hanno meno di mille nuovi casi. Fanalino di coda la Valle d'Aosta con 25 .

Rispetto a ieri in Sicilia il numero dei positivi è cresciuto di 261 casi ma a essere aumentato è anche il numero dei tamponi. Ieri erano stati 8602 mentre oggi si è tornati a superare il muro dei 10mila. Diminuisce invece il numero delle persone decedute, 34, mentre ieri erano state 49. Notizie positive anche sul fronte dei guariti. Nelle ultime 24 ore 1259 persone hanno terminato la loro battaglia con il virus.

Al momento in Sicilia si contano 40730 positivi, di cui 1517 ricoverati in regime ordinario e 220 nelle terapie intensive, sei in meno rispetto a ieri. Sul fronte della distribuzione fra province il 43 per cento dei nuovi infetti spetta a Catania e provincia con 614 casi, Palermo con 357 casi poi Messina 86, Ragusa 55, Agrigento 49, Caltanissetta 78, Siracusa 87, Enna 4, Trapani 69. I dati provengono dal quotidiano bollettino fornito dalla Protezione civile nazionale e dal ministero della Salute.