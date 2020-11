Quando i carabinieri sono passati davanti il supermercato , lo hanno visto scappare in fretta verso la propria auto. Così è stato arrestato Massimo Marongiu , 53enne di Lentini, che si era spostato a Melilli per compiere un furto . L'uomo ha preso di mira un punto Crai.

Nell'auto dell'uomo sono stati trovati diversi prodotti alimentari. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato posto ai domiciliari. Per Marongiu è scattata anche la multa per la violazione delle prescrizioni contenute nell'ultimo Dpcm: l'uomo, infatti, per compiere il furto ha lasciato il comune di residenza. E rubare non è un valido motivo per farlo.