Nella nottata scorsa i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Siracusa, nel corso di uno specifico servizio, hanno denunciato per detenzione illecita di sostanza stupefacenti un siracusano residente a Carlentini. Si tratta di un uomo classe1989, panettiere di professione e con precedenti di polizia.

I militari hanno eseguito un servizio di osservazione in una nota zona di spaccio del capoluogo e hanno notato il continuo via vai del soggetto. Lo stesso si aggirava furtivamente tra i vari androni d’ingresso dei palazzi. I carabinieri sono quindi intervenuti e lo hanno bloccato, eseguendo una perquisizione. L'uomo è stato trovato in possesso della somma di euro 200 in banconote di piccolo taglio.

Subito dopo i militari hanno controllato l'area in cui si era mosso, recuperando 36 dosi di hashish, per un totale di 24 grammi, 25 dosi di marijuana, 12 involucri di cocaina e sei di crack. Il 30enne è stato denunciato oltre a beccarsi una sanzione amministrativa per il mancato rispetto della normativa anti-Covi-19. Il panettiera si trovava infatti fuori dai confini del Comune di residenza.