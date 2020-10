Sono 952 i nuovi casi di positività al Covid-19 che si sono registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Questi dati, pubblicati sul sito della protezione civile nazionale, fanno salire a 14.442 il numero delle persone attualmente positive sull'Isola . Di queste, 13.358 si trovano in isolamento domiciliare , mentre 1.084 sono i casi per cui è stato necessario il ricovero in ospedale (122 nel reparto di Terapia intensiva ). I morti dall'inizio della pandemia sono 502, mentre ci sono 6.814 guariti .

La provincia in cui oggi si è registrato il maggior numero di contagi è quella di Palermo con 347, seguita da Ragusa dove i tamponi risultati positivi sono 115. Sono invece 108 nel Catanese, 102 in provincia di Trapani e 1010 a Messina. Segue poi la provincia di Enna dove i nuovi casi positivi al coronavirus sono 66, 54 in provincia di Caltanissetta, 44 nell'Agrigentino e 15 in provincia di Siracusa.