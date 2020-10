Undici morti . Questo il numero di decessi in Sicilia nelle ultime 24 ore. Il dato va aggiornare il totale dall'inizio dell'epidemia, portandolo a 408. Nell'isola ci sono stati 730 nuovi positivi , un numero più basso rispetto a ieri quando erano stati quasi ottocento.

Sale, di poco, il numero delle persone ricoverate con sintomi - da 588 di ieri si passa a 593 - mentre resta fermo a 89 il numero delle persone in terapia intensiva. In totale in ospedale si trovano 682 pazienti Covid. L'aumento è diviso così a livello provinciale: 204 a Palermo, 188 a Catania, 117 a Ragusa, 77 a Trapani, 74 a Messina, 26 ad Agrigento e Caltanissetta, 11 a Siracusa e 7 a Enna.