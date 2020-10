In Sicilia, per il secondo turno delle Amministrative 2020 l'affluenza si è attestata al 24,24 per cento. Un dato in calo rispetto a quello registrato nella stessa ora di quindici giorni fa, quando per il primo turno si recato alle urne il 33,73 per cento degli elettori. Una riduzione del 9,49 per cento . Un trend che conferma quello che si era registrato alle 12 con la diffusione dei primi dati .

In Sicilia, per il secondo turno delle Amministrative 2020 l'affluenza si è attestata al 24,24 per cento. Un dato in calo rispetto a quello registrato nella stessa ora di quindici giorni fa, quando per il primo turno si recato alle urne il 33,73 per cento degli elettori. Una riduzione del 9,49 per cento. Un trend che conferma quello che si era registrato alle 12 con la diffusione dei primi dati.

Nello specifico, ad Agrigento la partecipazione è stata del 26,21 per cento (-8,26 per cento), a Carini, in provincia di Palermo, ha votato il 18,49 per cento (-7,99 per cento), ad Augusta il 26,87 per cento (-12,18 per cento) e a Floridia, entrambi in provincia di Siracusa, il 25,22 per cento (-11 per cento). Oggi si vota fino alle 22. Domani dalle 7 alle 14. Subito dopo inizieranno gli scrutini.