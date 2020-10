Primi dati sull'affluenza per il secondo turno delle Amministrative 2020 in Sicilia . Sono quattro i Comuni interessati dal voto, distribuite in tre province. Ad Agrigento , dove il confronto al ballottaggio è tra l'uscente Lillo Firretto e Franco Miccichè , alle 12 è andato a votare il 9,01 per cento degli aventi diritto. Un dato in ribasso di 4,12 punti percentuali rispetto a quello di 15 giorni fa.

Confrontando i dati con quelli registrati al primo turno, il calo è generalizzato e conferma l'effetto traino dettato in prima battuta dall'elezione dei consiglieri. Al ballotttaggio, invece, sulla scheda elettorale ci sono solo i nomi dei due candidati sindaci. L'affluenza più bassa per adesso è a Carini. Nel centro del Palermitano, dove il primo cittadino uscente Giovì Monteleone sfida Totò Sgroi, si è recato alle urne in mattinata il 5,90 per cento (- 3,38%).

In provincia di Siracusa, si vota ad Augusta e Floridia. Nel primo Comune, gli elettori sono a chiamati a scegliere tra Pippo Gulino - già sindaco negli anni Novanta - e Giuseppe Di Mare, consigliere nella sindacatura a guida cinquestelle. Alle 12 ha votato l'11,31 per cento: al primo turno allo stesso orario era andato ai seggi il 16,19 degli aventi diritto. A Floridia, infine, affluenza dell'8,88 per cento (-4,74). Qui, i protagonisti del ballottaggio sono il civico Marco Carianni e il candidato di Fratelli d'Italia Salvo Burgio.

Le urne chiuderanno alle 22, per poi riaprire domani dalle 7 alle 14. Subito dopo inizieranno gli scrutini.