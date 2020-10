Quarantasei persone positive al Covid-19 . Questo l'esito degli ultimi tamponi processati a Sambuca di Sicilia . Nel piccolo Comune in provincia di Agrigento gli infetti salgono così a quota 52 , compresi i sei rilevati ieri, in gran parte concentrati in una casa di riposo . La stessa che ospitava una ultraottantenne e un novantenne, entrambi deceduti nei giorni scorsi . La donna si trovava ricoverata all'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca dopo essere risultata positiva al tampone.

Per provare a contenere il focolaio il sindaco di Sambuca di Sicilia, Leo Ciaccio, il 14 ottobre aveva firmato un'ordinanza che imponeva la chiusura di scuole e uffici pubblici fino a sabato, così da consentire gli interventi di sanificazione. Oggi però c'è stata una ulteriore stretta «fino a data da destinarsi». Disposta la chiusura anticipata alle 18 di tutti gli esercizi commerciali e di tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande. Stop, sempre con gli stessi orari, anche per le attività professionali e sportive.

«Si tratta di una situazione complessa e per questo motivo è necessaria la collaborazione da parte di tutti - spiega il primo cittadino - Stiamo cercando di coordinare le azioni per garantire la salute della comunità di Sambuca. Invito tutti a evitare spostamenti per futili motivi. La nostra è una comunità forte e riusciremo a superare questo momento». Il sindaco, inoltre, ha chiesto agli istituti superiori di Sciacca e Castelvetrano di attivare la didattica a distanza per impedire lo spostamento degli studenti pendolari di Sambuca di Sicilia.