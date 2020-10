C'è una nuova vittima affetta da Covid-19 a Sambuca di Sicilia , piccolo Comune con poco più di cinquemila abitanti in provincia di Agrigento . Si tratta di un'anziana risultata positiva al tampone e le cui condizioni si erano aggravate dopo il contagio. L'ultraottantenne era ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. Prima del trasferimento nel nosocomio l'anziana era ospite all'interno di una casa di riposo . La stessa in cui era emersa la positività di un 90enne , pure lui deceduto.

Ospiti e dipendenti sanitari della struttura da due giorni si trovano in quarantena. Intanto ieri il sindaco di Sambuca di Sicilia, Leo Ciaccio, ha firmato un'ordinanza per disporre la chiusura di scuole e uffici pubblici. La misura sarà in vigore fino al 17 ottobre per consentire gli interventi di sanificazione. Il documento impone la sospensione dei cantieri di lavoro per disoccupati e lo stop a manifestazioni, eventi e competizioni sportive. Nel borgo belicino da alcuni giorni il Comune ha messo a disposizione test del tampone gratuiti per i commercianti.

Dall'inizio della pandemia in Sicilia si contano 343 vittime a fronte di poco più di diecimila persone contagiate. Quella di Agrigento tuttavia è la provincia con meno casi registrati, 435. Il numero più elevato riguarda invece i territori di Palermo e Catania.