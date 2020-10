La Procura di Enna ha aperto un fascicolo per violenza sessuale subita da una giovane disabile, con gravi problemi mentali, ospite di un centro specializzato di Troina: la donna adesso aspetta un bambino. L'episodio risalirebbe allo scorso aprile quando, in pieno lockdown, la donna in cura nella struttura era risultata positiva al Covid-19. Molti altri tra pazienti e sanitari erano stati contagiati dal coronavirus. Troina era poi anche diventata zona rossa.