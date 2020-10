Seconda rilevazione dell'affluenza in Sicilia dove oggi e domani è prevista la tornata elettorale per le Amministrative . Alle 19 l'affluenza nei 60 Comuni al voto è stata di poco superiore al 34 per cento . In ballo c'è il rinnovo dei consigli comunali e dei sindaci in alcuni centri importanti, anche da un punto di vista strettamente politico. Si vota infatti a Enna , dove le elezioni sono state procedute dai veleni riguardanti alcuni concorsi pubblici che coinvolgerebbero persone presenti in lista, e ad Agrigento . Nel capoluogo dell'entroterra finora ha votato il 38,68 per cento degli aventi diritto, mentre nella città dei templi l'affluenza è stata del 34,48.

Interesse anche in provincia di Siracusa, dove il voto riguarda soltanto due paesi, uno dei quali però è Augusta. Qui il Movimento 5 stelle tenta la riconferma. Nella città portuale alle 19 ha votato il 39,06 per cento. Nel Messinese sono tanti i centri al voto: spiccano Milazzo (39,70) e Barcellona Pozzo di Gotto (40,15), in quest'ultimo scende in campo l'asse M5s-Pd in uno dei primi esperimenti di alleanza nell'isola. Si parla di campo largo all'interno del centrosinistra a Bronte, in provincia di Catania, dove a rappresentare il centrodestra è l'81enne Pino Firrarello. Nel centro alle pendici dell'Etna l'affluenza è stata del 31,31 per cento.

In provincia di Palermo l'attenzione è posta su Termini Imerese. Anche qui Partito democratico e Movimento 5 stelle hanno chiuso l'accordo, replicando l'abbraccio che fin qui regge a Roma. Finora ad andare alle urne è stato il 38,35 per cento degli elettori. Tra i Comuni che rinnoveranno le cariche amministrative nel Trapanese c'è anche Marsala, che con i suoi quasi 70mila abitanti è il centro più popoloso tra quelli interessati dalle Amministrative: alle 19 ad andare al voto sono stata poco più di 24mila persone, pari a un affluenza del 34,83 per cento.