Più di 900 persone sono arrivate tra ieri e questa notte a Porto Empedocle. Nella giornata di ieri 760 migranti erano sbarcati al porto dalla nave Rhapsody, nella notte poi altri 150 (tra cui diversi minorenni) sono arrivati a bordo della nave di linea Sansovino. Tutti e due i gruppi sono stati trasferiti nella città dell'Agrigentino dall'isola di Lampedusa dove, dopo gli ultimi sbarchi, si è arrivati a quota 1.200 persone.

Per accogliere 150 dei migranti giunti nelle ultime ore è stato necessario anche riaprire la tensostruttura che era stata chiusa, il mese scorso, dopo la visita del viceministro all'Interno Vito Crimi e quella successiva dell'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. La struttura era stata dichiarata «non idonea ad accogliere i migranti».

«Mi avevano detto che la tensostruttura non sarebbe stata più riaperta - lamenta la prima cittadina di Porto Empedocle Ida Carmina che nella notte si è recata al porto per cercare di impedire i trasferimenti nella struttura - perché vietata. Chiamerò la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese per capire che cosa sta accadendo. Adesso basta».