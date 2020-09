Un incendio ha danneggiato l'automobile privata del vicecomandante dei vigili urbani di Trapani Mario Bosco . Le fiamme sono divampate nella tarda mattinata di oggi mentre la macchina si trovava in sosta nei pressi del parcheggio della polizia municipale , accanto alla sede del comando. L'allarme è scattato attorno a mezzogiorno. Al momento sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e per individuare gli eventuali autori del gesto .

«Voglio esprimere la mia solidarietà al vicecomandante Bosco - dice a MeridioNews il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida - per l'attentato, verosimilmente di matrice dolosa, di cui è stato vittima». Sull'origine e le cause dell'incendio non c'è ancora nessuna certezza e gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi. Il primo cittadino, intanto, ricorda il «forte impegno degli ultimi mesi della polizia municipale nei servizi ordinari e non solo: abbiamo potenziato - spiega Tranchida - l'azione di vigilanza e di controllo».

Alla domanda sulla presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona del parcheggio della polizia municipale dove è avvenuto il rogo, il primo cittadino preferisce non rispondere «perché ci sono delle attività di indagine in corso». Il sindaco fa poi riferimento anche ad «attività di polizia giudiziaria di cui i vigili urbani si occupano in sinergia diretta con la magistratura e che io non sono nemmeno tenuto a sapere. In ogni caso - precisa - io non so quale sia e se ci sia una pista d'indagine privilegiata al momento. L'unica cosa che posso dire è che se qualcuno pensava di intimidire, otterrà esattamente l'effetto contrario».