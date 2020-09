La sua storia aveva commosso un’intera città. Quella stessa città che oggi piange la scomparsa di Paolo Chillè , il 28enne affetto da sarcoma fibromixoide morto ieri sera. «Il nostro grande eroe Paolo è volato in cielo». Con questo post sulla pagina Facebook Raccolta fondi per Paolo Chillè ieri sera è stata comunicata la sua scomparsa. Il 28enne, lo scorso anno, aveva cominciato una cura sperimentale negli Stati Uniti e, per pagare le spese varie, erano state organizzate numerose iniziative. L’obiettivo era consentirgli di volare negli States e provare a sconfiggere questo tumore.

A luglio dello scorso anno era partita una vera e propria catena di solidarietà che aveva visto scendere in campo anche il sindaco di Messina e il consiglio comunale. Ma soprattutto i semplici cittadini hanno contribuito a raccogliere il denaro necessario a far partire Paolo e dargli una speranza. A fine ottobre era riuscito a salire sul volo diretto al Sarcoma Oncology Center research della California. Su Facebook è stata documentata la terapia che ha seguito nel centro statunitense. La famiglia non aveva mai smesso di sperare che il ragazzo riuscisse a superare la malattia.

Le ultime notizie su Paolo erano arrivate sempre tramite i social con un post datato il 10 giugno. Era stato costretto momentaneamente a interrompere la cura americana a cui si era sottoposto. Appena appresa la notizia sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio pubblicati sulla sua pagina Facebook. Chi lo ha conosciuto di persona e chi solo lo aveva aiutato con un piccolo contributo ha voluto mostrare la sua vicinanza alla famiglia. L’ultima foto di Paolo lo ritrae con un sorriso, quello che non ha mai perso anche nei momenti più duri.