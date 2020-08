Nuovo giorno di ricerca nelle campagne di Caronia del piccolo Gioele, il bambino di cui non si sa nulla dal 3 agosto quando è sparito con la madre Viviana Parisi. La donna è stata poi trovata morta in una zona boschiva. I due avevano avuto un piccolo incidente lungo l'autostrada Palermo-Messina, per poi allontanarsi dalla carreggiata. Ma su ciò che è realmente accaduto il mistero rimane fitto.