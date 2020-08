Una vacanza a Malta , il rientro in Sicilia e la comparsa di sintomi sospetti . È scattato così l'allarme a Canicattini Bagni , provincia di Siracusa , nei confronti di una comitiva di residenti locali tornati dall'ex colonia inglese. Alla fine l'esito dei tamponi non ha lasciato spazio a interpretazioni: undici persone positive al Covid-19 e due negative . I risultati sono arrivati nella serata di ieri, praticamente tre giorni dopo il rientro in città. La stessa in cui si vivono ormai da ore momenti di preoccupazioni.

Una vacanza a Malta, il rientro in Sicilia e la comparsa di sintomi sospetti. È scattato così l'allarme a Canicattini Bagni, provincia di Siracusa, nei confronti di una comitiva di residenti locali tornati dall'ex colonia inglese. Alla fine l'esito dei tamponi non ha lasciato spazio a interpretazioni: undici persone positive al Covid-19 e due negative. I risultati sono arrivati nella serata di ieri, praticamente tre giorni dopo il rientro in città. La stessa in cui si vivono ormai da ore momenti di preoccupazioni.

In via precauzionale la sindaca Marilena Miceli ha disposto un giorno di chiusura - oggi 10 agosto - per gli uffici comunali. Obiettivo procedere alla sanificazione di tutti gli ambienti. Restano aperti solo gli uffici della Protezione civile all'interno dei quali è stato attivato il centro operativo comunale. In Sicilia gli attuali positivi, stando ai datti diffusi quotidianamente dal ministero della Salute, sono 420. Ieri è stata segnato un più 23 tra gli infetti, mentre sono cinque in tutto i ricoverati in Terapia intensiva. Dall'inizio della pandemia la provincia più colpita è quella di Catania con 903 casi in totale, ultima Trapani a quota 140.

Intanto, per quanto riguarda le attività di contenimento del virus, ieri il presidente della Regione Nello Musumeci ha emanato una nuova ordinanza.