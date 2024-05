Partinico, tenta di corrompere i carabinieri per non fare l’alcol test

Foto di Miguel Ángel Ramón da Pixabay

Prima 300 euro, poi 50. Un 45enne di Partinico, in provincia di Palermo, è stato denunciato dai carabinieri per istigazione alla corruzione e guida sotto l’influenza dell’alcool. L’uomo era alla guida della sua macchina lungo una delle vie principali di Partinico quando è stato fermato dai carabinieri per un controllo. All’invito di sottoporsi all’alcoltest avrebbe prima rifiutato, offrendo 300 euro ai militari per chiudere un occhio ed evitare la verifica del tasso alcolemico.

Poi – dopo il rifiuto dei carabinieri – si sarebbe sottoposto al test, che ha riscontrato un tasso alcolemico superiore alla norma. A questo punto l’uomo avrebbe tentato nuovamente di corrompere i carabinieri, così da evitare delle sanzioni: avrebbe posizionato una banconota da 50 euro sul piano dov’era collocato l’etilometro. Concluso il controllo, i militari hanno denunciato il 45enne.