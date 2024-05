Fermata alla guida di un’auto rubata con un coltello illegale, arrestata nel Messinese

Una 34enne è stata fermata a Milazzo (nel Messinese) a bordo di un’auto rubata poco prima nel vicino comune di Merì. La donna è stata trovata con un coltello di genere vietato. A fermala, durante un servizio di controllo, è stata una pattuglia dei carabinieri a cui poco prima era arrivata la segnalazione di una macchina rubata.

Dopo essere stata identificata, la 34enne è stata portata in caserma e arrestata per il furto dell’auto. Il coltello è stato sequestrato e la donna è stata denunciata per il porto illegale. La macchina è stata restituita al proprietario. La 34enne, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è finita agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicata con rito direttissimo.