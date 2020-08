Il totale di persone contagiate dal Covid-19 sull'Isola è arrivato a quota 397 . I nuovi casi positivi registrati oggi sono 28. Ci sono 41 persone che si trovano ricoverate in ospedale , di cui quattro nel reparto di Terapia intensiva .

Altri 356 affetti dal nuovo coronavirus si trovano, invece, in isolamento domiciliare. Il quadro della situazione arriva dalle mappe e dai dati pubblicati dalla protezione civile nazionale e dal ministero della Salute.

Intanto, a preoccupare in Sicilia è l'indice Rt. Il dato che indica l'indice di trasmissione del contagio - vale a dire il numero medio di persone che ciascun malato può contagiare in un dato periodo dell'epidemia, quindi la capacità di trasmissione del virus - che è il più alto d'Italia: 1,62 rispetto a una media italiana di 1,01. In undici regioni è stato superata la soglia di guardia di 1.