Ha filmato l'atto di violenza sessuale alla ex convivente e poi ha inviato le immagini per mail all'attuale fidanzato della vittima e ad altri conoscenti. Sono stati i destinatari del video ad avvertire la polizia. Stando a quanto ricostruito finora, il 33enne sarebbe andato a casa della ex compagna con la scusa di doverle parlare. Una volta dentro, però, l'ha violentata filmando tutto. Gli agenti delle volanti hanno arrestato l'uomo per i reati di violenza sessuale e revenge porn.