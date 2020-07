Un 48enne è stato arrestato a Pozzallo per atti persecutori nei confronti della ex moglie. L'uomo, G.S. le sue iniziali, è stato fermato in seguito alla denuncia della donna che ha raccontato gli atteggiamenti minacciosi adottati dall'ex coniuge negli ultimi anni.

Il 48enne era già stato arrestato per la stessa accusa, salvo poi tornare a intimidire la donna anche in pubblico e causandole lesioni fisiche. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ragusa ha disposto i domiciliari. A eseguire l'ordinanza sono stati i carabinieri della stazione di Pozzallo.