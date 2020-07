In poco meno di un anno Totò Lentini ha fatto tris . Il deputato regionale ha annunciato l'adesione al gruppo Ora Sicilia , nato la scorsa estate in concomitanza con l'ingresso all'Ars di Lentini, che beneficiò della partenza per Bruxelles di Giuseppe Milazzo . Il politico palermitano, giunto alla terza legislatura, alle Regionali 2017 è stato candidato nelle file di Forza Italia , per poi passare a dicembre scorso alla corte di Giorgia Meloni in Fratelli d'Italia . Adesso il nuovo passaggio alla creatura di Luigi Genovese , che accoglie al proprio interno altri deputati dal passato politico multicolore. Come l'ex Pd Luisa Lantieri o l'ex leghista Tony Rizzotto , attualmente sospeso per i problemi giudiziari così come Giuseppe Gennuso .

«Accogliamo con grande entusiasmo - dichiarano i nuovi colleghi di Lentini - l’ingresso nella nostra squadra. Un autentico rappresentante del popolo, da sempre vicino alle fasce più deboli del tessuto sociale palermitano, che vanta grande esperienza e potrà pertanto apportare indiscusso valore e nuova linfa alla crescita di un’idea di Sicilia che oggi, grazie all’adesione del collega, continua a crescere trovando un nuovo, fondamentale sbocco nel capoluogo regionale».

Lentini ha debuttato nella politica regionale con il Movimento per l'autonomia di Raffaele Lombardo. Da lì il passaggio all'Udc, con cui è stato rieletto nel 2012, salvo poi subito migrare verso Sicilia democratica e, successivamente, a Sicilia Futura. Un cerchio che si è chiuso con il ritorno nella squadra centrista, area politica a cui Lentini non ha mai negato di sentirsi legato.

Appena un mese fa, sull'accusa di trasformismo il deputato palermitano diceva: «Sono un politico centrista che sta vivendo una realtà nuova con Fratelli d'Italia perché vedo una realtà moderna dove non ci sono più i tabù di una volta. Ritengo di essere nella strada giusta».