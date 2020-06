Un euro . In tanto è stato quantificato il premio per il personale sanitario dell'ospedale Maggiore di Modica , individuato quale hub di riferimento con posti letto Covid-19 . Un aumento che porta l'indennità prevista per ogni turno da 4,13 a 5,16 euro . «Quando abbiamo saputo di questo aumento, abbiamo pensato fosse una beffa », commenta a MeridioNews Duilio Assennato , segretario provinciale Cgil funzione pubblica sanità.

Un euro. In tanto è stato quantificato il premio per il personale sanitario dell'ospedale Maggiore di Modica, individuato quale hub di riferimento con posti letto Covid-19. Un aumento che porta l'indennità prevista per ogni turno da 4,13 a 5,16 euro. «Quando abbiamo saputo di questo aumento, abbiamo pensato fosse una beffa», commenta a MeridioNews Duilio Assennato, segretario provinciale Cgil funzione pubblica sanità.

La decisione sulla cifra è arrivata con un provvedimento a firma dell’azienda sanitaria provinciale di Ragusa. C’è, però, un chiarimento da fare: 5,16 euro è l’indennità che percepisce già il personale del reparto di Malattie infettive e che, adesso, è stato esteso anche agli operatori che lavorano nella Rianimazione.

«Vista così la situazione sembra paradossale - aggiunge Assennato - ma, in realtà, la questione è diversa. Quando è iniziato questo periodo di Covid-19, tutti gli operatori sanitari erano in apprensione per quello che poteva accadere e che, per fortuna, almeno nella nostra zona, non è successo».

Con una nota inviata alla direzione strategica dell'Asp il 3 aprile - poi reiterata e integrata una settimana dopo - gli operatori sanitari hanno proposto una ripartizione più articolata di indennità al personale più esposto a rischio Covid. «Compresi anche gli amministrativi addetti al front office - precisa il sindacalista - e tenendo conto delle preannunciate risorse aggiuntive per il personale sanitario da parte del governo nazionale integrate da eventuali risparmi nei capitoli di spesa aziendali».

I primi segnali da parte dell’Asp, in merito alle proposte avanzate dagli operatori sanitari, sono sembrati positivi. «Pensavamo fossero un preludio a un confronto migliorativo programmato ad hoc - ricorda Assennato - Cosa che poi, però, non è avvenuta: risorse e beneficiari sono stati anzi ridotti al minimo».

A chi nella battaglia contro il nuovo coronavirus, fin da subito, è stato schierato in prima linea resta ancora una speranza. «Il nostro auspicio è che l’Asp ci possa ripensare e che a posteriori - afferma Assennato - con un clima più sereno, si possano rivedere certe disposizioni. Ci aspettiamo - conclude - una convocazione per discutere di come incentivare il personale in relazione non solo alle risorse interne ma anche ai finanziamenti nazionali».