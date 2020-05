Alla fine, come ampiamente preannunciato, il matrimonio si celebrerà. Da un lato il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci e, dall'altro lato, il primo assessore della Lega nella storia del parlamento dell'Isola. Il nome, almeno per il momento, non è uscito fuori. Certo invece è l'assessorato che prenderanno in mano gli uomini di Salvini. Sarà quello ai Beni culturali, rimasto vacante dopo la morte dell'archeologo Sebastiano Tusa. Deceduto in un incidente aereo in Kenya a marzo dello scorso anno.