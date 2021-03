Un raid in piena notte ad Avola dove un pregiudicato, dopo avere riempito alcune taniche di benzina, ha dato alle fiamme prima un’auto in sosta e, subito dopo, l’ingresso di un negozio in centro. Una telefonata al 112 ha allertato i carabinieri della compagnia di Noto che si sono messi alla ricerca dell'uomo e lo hanno individuato nelle vicinanze del negozio appena dato alle fiamme usando due pneumatici, intrisi di benzina, incendiati davanti alla porta d’ingresso.