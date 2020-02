Un’audizione fiume, quella che si è tenuta questo pomeriggio in commissione Sanità all’Ars, dove l’assessore Ruggero Razza ha riferito ai deputati lo stato dell’arte sulla gestione dell’emergenza da coronavirus. Da quanto filtra da alcuni dei presenti, il governo avrebbe intenzione di allestire delle tende da campo per il triage dei casi sospetti che, in questo momento, non passano dai pronto soccorso ma vengono accolti nei reparti di malattie infettive, nei Dea di II Livello (Cannizzaro, Garibaldi e Vittorio Emanuele di Catania, Civico e Policlinico di Palermo, Policlinico e Bonino Pulejo di Messina).