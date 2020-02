Posti esauriti e prezzi alle stelle. Il caro voli è uno degli effetti collaterali dell'emergenza Coronavirus. Mentre preoccupa il ritorno dei fuorisede in Sicilia per i «controlli a saltare» negli aeroporti, arrivano anche le segnalazioni di chi prova a prenotare un biglietto e si trova di fronte a voli esauriti e prezzi salatissimi da pagare per quelli rimasti. «Siamo di fronte all'ennesima e ingiustificata speculazione delle compagnie aeree sulla pelle di un'intera Regione», commenta il commissario regionale dell'unione per la difesa dei consumatori (U.Di.Con) Marco Corsaro.