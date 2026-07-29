Noto, scoperta discarica abusiva di rifiuti edilizi: si indaga per risalire alla filiera

29/07/2026 di , Tempo di lettura 2 min

Rifiuti edilizi successivi alle demolizioni nascosti in buche nel terreno, trasformato in discarica abusiva, anziché essere smaltiti: è l’accusa, con denuncia, per un 53enne di Noto, nel Siracusano. La scoperta del locale gruppo forestale, dopo indagini condotte tra appostamenti e immagini aeree con i droni, ha permesso di scoprire un’attività abusiva di gestione e occultamento di rifiuti speciali, seppur non pericolosi. Tutto parte dal movimento di alcuni camion per il trasporto di materiale edile e macerie post demolizioni. I rifiuti venivano prima portati in un’area di stoccaggio e vendita di prodotti per l’edilizia, per poi essere seppelliti in un terreno accanto. Risultato di proprietà del fratello del 53enne denunciato. Il quale, però, non sarebbe stato a conoscenza dell’attività illecita del parente.

Il business degli scarti edilizi con il boom dei cantieri

Ma l’indagine non si chiude con la denuncia dell’uomo e il sequestro. Il gruppo forestale intende, infatti, risalire all’intera filiera di smaltimento illegale. Un business più redditizio negli ultimi anni, con il boom dei cantieri dovuti ai vari bonus governativi. In cui si tende a risparmiare in modo illecito proprio sullo smaltimento degli inerti, spesso all’insaputa dei committenti. «Bisogna essere più accorti e diligenti – consigliano le autorità – e verificare l’esistenza di prontuari e ricevute dell’avvenuto conferimento in discariche autorizzate».

L’effetto delle nuove forze in organico

«L’operazione ha impegnato il personale per diverse settimane, con turni continui», commenta Filadelfo Brogna, dirigente dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste di Siracusa. Spiegando l’importanza che ha avuto l’innesto di nuove forze per indagini come questa. «La Val di Noto è uno dei gioielli più preziosi del nostro territorio. In cui ricadono eccellenze ambientali come la riserva naturale orientata di Vendicari e Cavagrande del Cassibile, e i Pantani della Sicilia sud-orientale – spiega la dirigente generale, Dorotea Di Trapani -. Con un carico di lavoro sempre più importante: dagli originari sei Comuni di competenza, negli ultimi anni si è passati a undici». Il ringraziamento arriva anche dall’assessora regionale all’Ambiente Giusi Savarino: «È significativo che questa operazione arrivi in piena campagna antincendio – commenta -. Sono certa che il lavoro per rinnovare l’organico darà sempre più apprezzabili frutti nei prossimi anni».

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