C'è un pezzetto di Sicilia nel risultato ottenuto oggi dall'ospedale Spallanzani di Roma , dove un'equipe ha isolato il nuovo coronavirus , aprendo la strada anche in Italia (dopo la Francia) alla possibilità di cure e alla messa a punto di un vaccino. Concetta Castilletti, una delle donne del team interamente al femminile, è ragusana , ha 57 anni, ha studiato all'università di Catania prima di proseguire la sua brillante carriera che l'ha portata a diventare dirigente biologa, responsabile dell'unità operativa Virus emergenti all'istituto Spallanzani.

«Abbiamo cullato il virus e abbiamo avuto anche un po' di fortuna», ha detto Castilletti all'Ansa spiegando il grande lavoro che è stato fatto da quando nella struttura sanitaria romana, centro d'eccellenza nazionale, sono stati ricoverati i due casi di coronavirus registrati in Italia. «Abbiamo lavorato per cinque ore al giorno nel laboratorio ad alta protezione, usando tute, mascherine e precauzioni, ci siamo coccolati il virus, perché mica è semplice. Però alla fine ce l’abbiamo fatta. A casa mia - ha proseguito - sono abituati a questo genere di emergenze, anche perchè io non mi ricordo una vita diversa da questa. È sempre stato così».

Prima di approdare allo Spallanzani, Castilletti è stata ricercatrice all'Università La Sapienza di Roma dove ha vinto una borsa di studio finalizzata alla lotta all'Aids, e successivamente all'Università di Pisa. «Ho vissuto la grande emergenza - spiega - della Sars, di Ebola, dell'influenza suina, della chikungunya, e insieme ai miei colleghi siamo stati spesso in Africa. È un lavoro che mi piace moltissimo e non potrei fare altro. Ma la vittoria è di tutto il team. Eravamo tutti impegnati, tutta la squadra. Abbiamo un laboratorio all'avanguardia, impegnato 24 ore su 24 in questo genere di emergenze».