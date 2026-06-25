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Un incidente sul lavoro si è verificato a Godrano, in provincia di Palermo. In particolare, all’interno del cantiere edile dell’istituto scolastico Giovanni XXIII in via Roccaforte. Un operaio di 26 anni è rimasto ferito dopo essere precipitato da un ponteggio mentre erano in corso i lavori di ristrutturazione del tetto di un’aula.

L’incidente sul lavoro a Godrano

Nel luogo dell’incidente sul lavoro sono intervenuti i medici del 118 che con l’elisoccorso hanno trasportato l’operaio a Villa Sofia a Palermo. L’uomo è ricoverato con la prognosi riservata, ma i medici ritengono che non sia in pericolo di vita. Nel frattempo, all’interno del cantiere sono stati avviati gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle misure di sicurezza nel cantiere.