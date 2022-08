Il sorpasso, quando mancano poche curve al traguardo, potrebbe essere stato fatto: Renato Schifani, l'ex presidente del Senato, potrebbe essere l'uomo candidato dal centrodestra alle Regionali del 25 settembre. A pochi giorni dalla proposta condivida di Forza Italia e Lega su Stefania Prestigiacomo e il veto di Giorgia Meloni per la viceda Sea Watch, i partiti della coalizione, compresa la Democrazia Cristiana Nuova di Totò Cuffaro, sembrano poter chiudere su Schifani. «Abbiamo sempre detto che ci saremmo adeguati a una candidatura che unisse anziché dividere - ha detto Cuffaro - Il profilo di Renato Schifani per noi è assolutamente gradito, ma è fondamentale che la candidatura venga condivisa dall'intera coalizione».

L'ex presidente di palazzo Madama è apprezzato da Meloni ma avrebbe anche in Silvio Berlusconi, premier all'epoca della guida del Senato, un appoggio fondamentale. «In qualità di ex presidente del Senato ha mostrato nel suo ruolo istituzionale di essere al di sopra dei partiti», ha detto Ignazio La Russa, luogotenente di Fratelli d'Italia in Sicilia. Dal leader di Forza Italia è arrivata una rosa di tre nomi, che include anche Gianfranco Miccichè. Il presidente dell'Ars, tuttavia, nei giorni scorsi ha più volte detto di non avere le forze per portare avanti l'avventura da governatore. A pesare, sul suo conto, sono anche gli attriti che in questi mesi hanno caratterizzato il rapporto con Nello Musumeci, il presidente uscente della Regione che ormai è fuori dai giochi dopo essere stato il candidato numero uno di Giorgia Meloni. Il via libera all'ipotesi Schifani arriva anche dal sindaco di Palermo Roberto Lagalla. «Le imminenti elezioni regionali impongono una rapida sintesi da parte del centrodestra per non disperdere quel patrimonio vincente che ha dato i suoi frutti nel corso delle ultime elezioni amministrative di Palermo. La proposta della candidatura del senatore Renato Schifani, già presidente del Senato, gode di credibilità istituzionale e autorevolezza tali da poter costituire un’importante proposta da parte della coalizione di centrodestra in vista del voto alle regionali», ha detto il primo cittadino.