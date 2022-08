«Basta con questo interminabile mercato nero dei nomi. Cercatevi un candidato che risponda alle vostre esigenze. Mi rendo conto di essere un presidente scomodo. Ringrazio di vero cuore Giorgia Meloni e Ignazio La Russa per il convinto e tenace sostegno datomi. Torno a fare il militante». Ancora una volta è la sua pagina Facebook (che conta più di 247mila like) lo strumento scelto da Nello Musumeci per le comunicazioni. In questo caso si tratterebbe del ritiro della sua candidatura per le elezioni regionali che si terranno sull'isola il 25 settembre, in concomitanza con le Nazionali. Il presidente che si è dimesso proprio il 4 agosto - anche in quel caso con un annuncio sui social - in questo momento, sarebbe sostenuto per tentare un bis soltanto da Fratelli d'Italia mentre sarebbe osteggiato dal resto dei partiti di centrodestra. Ognuno con un proprio aspirante governatore della Sicilia da voler proporre.