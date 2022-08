L'ex pm di Marsala Maria Angioni che fu la prima a occuparsi del caso della scomparsa di Denise Pipitone - la bambina di quattro anni sparita da Mazara del Vallo (Trapani) l'1 settembre del 2004 - ha presentato le dimissioni dalla magistratura e la quarta commissione del Consiglio superiore della magistratura all'unanimità le ha accettate. Angioni, oggi residente in provincia di Sassari (in Sardegna) dove è magistrata di sorveglianza, è imputata in un processo per false dichiarazioni al pubblico ministero ed è accusata, nell'ambito di un secondo procedimento, di diffamazione nei confronti dell'ex poliziotto Vincenzo Tumbiolo .

Le dimissioni avranno efficacia a partire dal 31 agosto. La magistrata è finita sotto i riflettori dopo avere denunciato, prima in tv in diverse trasmissioni e sui social, poi anche alla procura di Marsala che l'ha sentita a sommarie informazioni, una serie di depistaggi e di inefficienze nelle indagini svolte sulla scomparsa di Denise Pipitone. Dagli accertamenti effettuati, però, è emerso che le affermazioni della giudice sarebbero del tutto prive di riscontri. Circa un anno fa, Angioni aveva diffuso la sua personale convinzione sul fatto che Denise fosse «ancora viva e ha una figlia ma non ricorda il suo passato». Un'esternazione poi smentita e dopo la quale la mamma della bambina, Piera Maggio, aveva chiesto anche alla ex pm «maggiore cautela».