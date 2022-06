I due ombrelloni bianchi comparsi ieri sulla terrazza panoramica del bar sopra il teatro antico di Taormina sono già spariti. Era stata la guida turistica Eddy Tronchet a denunciare a MeridioNews il posizionamento due arredi sul corridoio anulare del monumento e ad annunciare che già oggi avrebbe provveduto a segnalare la cosa alle autorità competenti per chiedere che venissero rimossi. A pensarci, però, è stato direttamente l'ente parco, che gestisce il sito archeologico.

«La loro presenza - chiarisce con una nota Gabriella Tigano, la direttrice del Parco archeologico Naxos Taormina - è riconducibile a una iniziativa autonoma della società di gestione della caffetteria e per la quale il Parco non ha mai ricevuto alcuna richiesta di autorizzazione». Ieri era stato il sindaco di Taormina Mario Bolognari a riferire al nostro giornale che i due ombrelloni sarebbero stati «una soluzione provvisoria per permettere ai clienti di godere di un po' di ombra» e che sarebbe già in cantiere un «progetto definitivo».

Una iniziativa che non sarebbe stata condivisa dall'ente parco. «Siamo consapevoli del pessimo impatto sul sito e sul paesaggio - precisa ancora l'archeologa Tigano - In ogni caso, l'iter prevede un secondo parere, quello della Soprintendenza dei beni archeologici e culturali di Messina, in quanto il teatro rientra nella zona sottoposta a tutela paesaggistica. Gli ombrelloni, su nostra perentoria disposizione - conclude la presidente dell'ente - sono stati immediatamente rimossi dal concessionario già nella serata di lunedì».