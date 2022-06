Federico Basile sarà il nuovo sindaco di Messina . Manca poco infatti all'ufficialità dei numeri e poi il candidato di Sicilia Vera , indicato dal primo cittadino uscente Cateno De Luca per la sua successione il giorno stesso delle dimissioni, potrà festeggiare la vittoria al primo turno . Basile batte i suoi rivali Maurizio Croce e Francesco De Domenico . «È un risultato che non ci aspettavamo - commenta De Domenico ai microfoni del gruppo Rmb - ma la città ha voluto seguire questa proposta politica. Ritenevano di averne fatta una di qualità e non di mediocrità. Il risultato della coalizione comunque non è negativo . Ma questo non significa non riconoscere la vittoria degli avversari ».

«Gli elettori di Messina hanno preferito andare in continuità con la precedente amministrazione - è il commentato a caldo del candidato sconfitto Croce che non sa ancora cosa ne sarà del suo futuro politico - Evidentemente non si è percepita una necessità di cambiamento che invece era importante per rilanciare la città. Non una questione di abitudine, ma una scelta di premiare chi ha amministrato fino a oggi».

Il nuovo sindaco di Messina sarà dunque Basile. Il commercialista 44enne è stato revisore dei conti del Comune con l'ex sindaco Renato Accorinti e poi presidente del collegio dei revisori. Nel febbraio del 2019 gli fu affidato da De Luca un incarico da esperto per dare supporto normativo e gestionale nell'ambito del Salva Messina, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del comune. Presidente del nucleo di valutazione della città metropolitana nel 2020, è stato nominato sempre da De Luca direttore generale del Comune di Messina. L'affluenza alle urne nella città dello Stretto è stata bassissima: solo il 55 per cento dei messinesi, infatti, si è recato alle urne. L'affluenza più bassa di sempre con appena 107mila messinesi che hanno votato su 192mila aventi diritto.