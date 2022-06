Un fucile risultato rubato 36 anni fa in Sardegna è stato ritrovato nel territorio di Paceco , in provincia di Trapani. La scoperta è stata fatta nei giorni scorsi dai carabinieri in una trazzera. L'arma era nascosta tra balle di fieno all'interno di un fondo in stato di abbandono. Trovate anche 19 cartucce.

Un fucile risultato rubato 36 anni fa in Sardegna è stato ritrovato nel territorio di Paceco, in provincia di Trapani. La scoperta è stata fatta nei giorni scorsi dai carabinieri in una trazzera. L'arma era nascosta tra balle di fieno all'interno di un fondo in stato di abbandono. Trovate anche 19 cartucce.

Il fucile e le munizioni sono state inviate ai Ris di Messina che si occuperanno degli accertamenti balistici per capire se siano stati usati per fatti di sangue compiuti in passato.