Dall’Ars alla compravendita d’arte, De Capitani fa affari ma pensa anche agli amici: «Non sopporto gli irriconoscenti»

Foto di Fondazione Federico II

Una mostra inedita, «frutto di un dialogo autentico sull’asse Milano-Palermo». Veniva presentata con enfasi, il 28 marzo 2023, l’esposizione Punctum, dell’artista italo-egiziano Omar Hassan. Sette opere, allestite a palazzo Reale, a Palermo, con il contributo della fondazione Federico II e della presidenza dell’assemblea regionale siciliana. Passati due anni, la mostra e la sua organizzazione sono tornati d’attualità in uno specifico capitolo dell’inchiesta per corruzione che riguarda, tra gli altri, il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e la sua portavoce dimissionaria Sabrina De Capitani. «Abbiamo voluto Hassan perché lui è testimone dell’arte del nostro tempo», diceva Galvagno due anni fa, davanti ai microfoni. Modi cerimoniosi che fanno un certo effetto, se letti adesso insieme alle intercettazioni trascritte il giorno dell’inaugurazione. «Io gli ho detto “Gae, io per te ho sempre lavorato gratis, però tu almeno la mostra di Omar Hassan me la fai fare” e lui mi ha detto “ma sì, figurati” e l’ha fatta», si vantava De Capitani.

Tra eventuali promesse e possibili millanterie, di certo c’è che la stessa De Capitani spiegava «di avere in testa solo Hassan», proponendo a diversi interlocutori investimenti sui quadri dell’artista. «Il momento di entrare io ce l’ho sempre, hai capito?», sottolineava la donna, confrontandosi con un amico. In cambio di questa attività, secondo le accuse, De Capitani si sarebbe occupata proprio della vendita delle opere su Palermo richiedendo, in modo esplicito all’artista, una piccola percentuale. Compensi ma anche regali: nello specifico quadri, per la stessa De Capitani ma, a quanto pare, anche per Galvagno e, secondo la ricostruzione, per l’ex assessore regionale e attuale parlamentare di Fratelli d’Italia Manlio Messina. «Io gli ho fatto fare la mostra a palazzo Reale, è ovvio che lui mi ha pagata con un’opera… – spiegava De Capitani, senza giri di parole – non faccio più le cose gratis. Mi ha dato un Breaking Through che vale già 50mila euro». Il riferimento è a una serie di quadri dipinti colpendo le tele con dei guantoni da boxe, impregnati di vernice. Con un valore, per gli investigatori, anche politico e giudiziario. Almeno quando una di queste tele è stata sequestrata dalla finanza a casa di De Capitani, a Monza.

A ricevere un’altra opera, infine, sarebbe stata Patrizia Monterosseo: l’ormai ex direttrice della fondazione Federico II – pure lei indagata – si è difesa sostenendo che il quadro sia stato un regalo, in segno di riconoscenza. Doni che, però, avrebbero anche provocato qualche tensione, due giorni dopo l’inaugurazione della mostra. Hassan, non troppo felice di dover donare i suoi quadri, avrebbe posto una condizione: se De Capitani fosse riuscita a vendere un quadro – dal valore di circa 30mila euro, ma la cui quotazione sul mercato era destinata ad aumentare nel tempo – ne avrebbe potuto prenderne un altro in regalo. «Gli ho detto “Ma stai scherzando?” – si sfogava la donna – Gli ho detto “Guarda che dobbiamo… devi fare una luce anche a Gaetano e a Manlio“». Prospettiva che avrebbe fatto infuriare l’artista. «Le persone che nella vita non sono riconoscenti non le sopporto – si lamentava De Capitani – Sulle due luci a Manlio e Gaetano non transigo. Forse lui non ha capito che è stato lì perché ci siamo stati noi, che abbiamo detto di farlo». Un dialogo «autentico sull’asse Milano-Palermo».

De Capitani avrebbe avuto una certa predilezione per il mondo dell’arte e gli affari collegati. Sfruttando la sua vasta rete di contatti, avrebbe mostrato anche la volontà di vendere delle opere all’asta, tramite una nota casa del Regno Unito, così da «ottenere importanti proventi dalle relative vendite», si legge nei documenti dell’inchiesta. In particolare, vengono riportati i contatti con Paolo Patanè, direttore del coordinamento dei Comuni Unesco della Sicilia. La donna sarebbe stata intenzionata a mediare per due mostre, a quanto pare organizzate dall’imprenditore Umberto Paolucci, non indagato e identificato come «il collezionista». La prima a Napoli e l’altra, con delle opere di uno scultore, proprio in un sito Unesco siciliano. Fatta la mostra, le opere sarebbero finite all’asta: «Lui mi ha detto – si confidava De Capitani – “Se tu mi dai una mano a trovare un posto dove esporle poi, dopo, facciamo a metà».