Ars, mercoledì il voto sul Ddl che mira a ripristinare le province

È stato incardinato, nel pomeriggio, a sala d’Ercole il disegno di legge che punta alla reintroduzione delle province in Sicilia e che riguarda «disposizioni in materia di funzioni, organi di governo e sistema elettorale delle province e delle città metropolitane».

Il termine della presentazione degli emendamenti in un primo momento era stato fissato per lunedì prossimo, alle 12, ma l’aula ha deciso di dare tempo fino alle 20. I lavori a palazzo dei Normanni sono da poco terminati e la seduta è stata rinviata a martedì alle 16 per la discussione generale, quindi mercoledì 31 è previsto l’inizio delle operazioni di voto del ddl in aula.