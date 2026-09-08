Ars, il neo-deputato Salvaggio sceglie il gruppo di Forza Italia

Più che un’adesione, una conferma: il deputato regionale Luigi Salvaggio aderisce al gruppo parlamentare di Forza Italia all’Ars. Che arriva, così, a contare 13 componenti. Da tempo amministratore locale a Canicattì, nell’Agrigentino, Salvaggio è arrivato alla Regione solo a luglio, subentrando al collega Riccardo Gallo Afflitto, alle prese con una indagine. Già candidato alle Regionali nella lista di Forza Italia, al momento dell’insediamento il nuovo deputato ha scelto però di aderire al gruppo misto. Almeno fina ora, con l’annuncio del ritorno a casa. «Una scelta naturale», sottolinea anche Nino Minardo, commissario regionale di FI, dandogli il benvenuto. Non uno dei più strani movimenti della politica siciliana, considerato che lo stesso Minardo, per anni, ha svolto il ruolo di segretario regionale per un altro partito: la Lega, con cui è stato anche deputato alla Camera.