Un uomo di 27 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato a Catania. Secondo la ricostruzione degli inquirenti è il responsabile del ferimento di S.L.R, classe 1978, avvenuto domenica scorsa. Alla base dei fatti ci sarebbe stata una lite tra vicini di casa, avvenuta nella zona del villaggio Dusmet, a nord della circonvallazione del capoluogo etneo.

La dinamica dei fatti

Il 27enne, che si trovava già agli arresti domiciliari, al termine di una discussione con un vicino avrebbe sparato con un fucile verso l’abitazione di quest’ultimo, provocando un foro nel muro dello stabile. Subito sarebbe scattata la reazione di un parente – S.L.R. classe 1978 – che si è recato con fare minaccioso verso la casa del 27enne.

Il giovane a questo punto avrebbe sparato nuovamente colpendo alla coscia sinistra il 48enne. Come raccontato dal nostro giornale la vittima è stata trasportata con un mezzo privato al Pronto soccorso del vicino ospedale Cannizzaro. I medici, come impone la procedura in questi casi, hanno allertato le forze dell’ordine e la polizia si è messa al lavoro per ricostruire i fatti. In questo modo gli agenti sono risaliti al 27enne e hanno recuperato il fucile, che intanto era stato nascosto in una botola della mansarda di casa dell’indagato. Dopo le formalità di rito il 27enne è stato condotto nella casa circondariale di piazza Lanza.