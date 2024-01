Catania: due pusher minorenni arrestati in via Capo Passero, individuati per i vestiti appariscenti

Sono due minorenni i pusher arrestati dai carabinieri in via Capo Passero a Catania. In quella che è una delle piazze di spaccio più note in città, i militari hanno svolto delle attività di indagine che hanno portato a individuare i due giovanissimi accanto a uno stabile affaccendati a intrattenere brevi conversazioni con conducenti di veicoli che, a turno, transitavano e poi si fermavano solo per pochi secondi. Osservando la scena, i carabinieri hanno notato i contatti per lo scambio tra soldi e droga, facilitati dal seguire i due minorenni per il loro abbigliamento: uno indossava una vistosa felpa di colore arancione, mentre l’altro uno scaldacollo con degli inserti catarifrangenti.

Al momento del primo blitz, i due ragazzi – avvisati probabilmente dalla rete di vedette tramite apparecchi radio – sono riusciti a scappare. Sono stati poi i carabinieri posizionati a cinturazione dell’area a intervenire entrando dal retro del palazzo e sorprendendo i due alle spalle. Dopo un altro tentativo di fuga, entrambi sono stati fermati e perquisiti. I militari hanno trovato al ragazzo più grande, 59 involucri di cocaina per un peso totale di 18 grammi e 550 euro, ritenuti provento dello spaccio.

Durante la fuga, il giovane ha tentato di disfarsi di una radio ricetrasmittente che è stata, però, recuperata dai carabinieri e sequestrata insieme al denaro e allo stupefacente. I due minorenni sono stati collocati in una comunità alloggio per minori fuori dalla provincia di Catania.