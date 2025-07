Sorpreso a rubare infissi all’ex Motel Agip: 21enne arrestato a Palermo

Foto pagina Facebook carabinieri

Tentava di caricare infissi in alluminio su un motocarro nel cuore della notte, all’interno dell’ex Motel Agip, ma è stato sorpreso dai carabinieri del nucleo Radiomobile di Palermo, che lo hanno arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato. Il blitz è scattato dopo una segnalazione al 112, che indicava la presenza di un individuo sospetto all’interno della struttura abbandonata in viale Regione Siciliana Nord Ovest. I militari sono intervenuti con estrema cautela, riuscendo ad accedere all’area senza farsi notare.

Una volta all’interno, hanno colto in flagrante il 21enne palermitano mentre smontava gli ultimi infissi. Alcuni di questi erano già stati caricati su un motocarro Ape, parcheggiato nelle vicinanze e risultato in uso al giovane. Dai successivi accertamenti è emerso che l’indagato aveva già rimosso 15 infissi prima dell’arrivo dei carabinieri. Durante la perquisizione personale e del mezzo, il giovane è stato inoltre trovato in possesso di un coltello: per questo è scattata anche la denuncia per porto abusivo d’arma. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, che ha poi formalizzato querela in caserma. L’arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo.