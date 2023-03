Coppia con sei figli attraversa lo Stretto con oltre tre chili di cocaina

Oltre tre chili e mezzo di cocaina, suddivisi in tre panetti, sono stati trovati in un minivan appena sbarcato al porto di Messina da Villa San Giovanni. Sul mezzo viaggiava una coppia insieme ai sei figli minorenni. A trovare l’ingente quantitativo di droga, che se immesso illegalmente nella piazza siciliana avrebbe fruttato più di 700mila euro, sono stati gli uomini della guardia di finanza di Messina. Fondamentale è stato il fiuto del cane antidroga Urban che ha scovato anche la cocaina nascosta in un vano ricavato tra il tetto del veicolo e il suo rivestimento. Le fiamme gialle hanno sequestrato i panetti di droga, mentre l’uomo – conducente del veicolo e padre dei minorenni – è stato portato nella casa circondariale di Gazzi a Messina.