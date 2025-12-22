Palermo: ragazza ferita da una fucilata, arrestato ventunenne

22/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

È stato arrestato con l’accusa di detenzione e porto di arma clandestina il 21enne Giuseppe Calì. Il giovane del rione Borgo Nuovo è stato interrogato tutto il pomeriggio negli uffici della squadra mobile di Palermo. Per gli investigatori, guidati da Antonio Sfameni e coordinati dal procuratore Maurizio de Lucia, è il responsabile del ferimento di Valentina Peonio raggiunta da un colpo di fucile da caccia caricato a pallini la notte fra sabato e domenica in piazza Nascè Palermo.

La versione del 21enne arrestato

Agli inquirenti il 21enne ha fornito una spiegazione confusa e vaga sul motivo per cui girava in auto alle 2 di notte di un fine settimana con un fucile caricato a pallini. Intanto oggi, al termine del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, si è deciso di istituire una nuova zona rossa in città. Secondo quanto trapelato l’arma utilizzata è stata trovata in un giardino vicino all’abitazione di Calì. Il giovane, che ha indicato il punto esatto agli investigatori, avrebbe seppellito il fucile sotto terra.

