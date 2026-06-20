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Rapina in un centro scommesse a Palermo, tre misure cautelari

20/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Gli agenti della squadra Mobile di Palermo, su delega della procura della Repubblica, hanno eseguito un provvedimento cautelare nei confronti di tre uomini ritenuti coinvolti in una rapina aggravata avvenuta l’1 giugno 2025 all’interno di un centro scommesse del capoluogo siciliano.

Le accuse contestate

I tre indagati sono accusati, a vario titolo, di rapina aggravata, lesioni personali e ricettazione di veicoli. Le indagini condotte dagli investigatori avrebbero consentito di raccogliere elementi ritenuti sufficienti dall’autorità giudiziaria per l’emissione delle misure cautelari.

Un arresto e due domiciliari

In esecuzione del provvedimento, un 54enne è stato condotto in carcere, mentre un 24enne e un 52enne sono stati posti agli arresti domiciliari. Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda.

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