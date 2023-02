Venticinque furti in abitazione in un mese: arrestati cinque 30enni del Palermitano

Cinque 30enni originari della provincia di Palermo sono stati arrestati con l’accusa di furto in abitazione, ricettazione e porto abusivo di arma. L’indagine è scattata in seguito a denunce di furti, tutti avvenuti in poco più di un mese, commessi di notte nel territorio di Lercara Friddi, nel Palermitano. Gli indagati sono ritenuti responsabili di oltre venticinque furti in varie abitazioni nei territori di Castronovo di Sicilia, Roccapalumba, Vicari e Lercara Friddi tra agosto e settembre dello scorso anno dai quali avrebbero ricavato un bottino pari a circa 50mila euro. I cinque 30enni inoltre, sarebbero anche accusati di ricettazione di due auto utilizzate per trasportare il carico della refurtiva. La notte del 21 settembre scorso a Castronovo di Sicilia (sempre in provincia di Palermo) i carabinieri hanno identificato i cinque uomini che, nel tentativo di scappare, hanno lasciato il bottino, le auto rubate e la pistola tentando di tornare con una macchina intestata a uno di loro. Il piano della banda avrebbe previsto il rientro a Palermo prima dell’alba a bordo dei veicoli rubati carichi della refurtiva: piatti, bicchieri, elettrodomestici, decespugliatori e motoseghe. Il giudice delle indagini preliminari di Termini Imerese ha disposto per loro la custodia cautelare in carcere, che è stata eseguita dai carabinieri della compagnia di Lercara Friddi.