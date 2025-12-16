Ha minacciato due vicini di casa con una pistola. È accaduto a Catania, dove i carabinieri hanno arrestato un 74enne per porto abusivo di arma da fuoco e minaccia aggravata. I militari sono intervenuti in via Locatelli dove era stato segnalato un uomo che, pistola alla mano, stava minacciando di morte altre persone.

Giunti sul posto hanno trovato un capannello di gente che inveiva contro un pensionato, mentre un militare dell’Esercito ha loro consegnato l’arma che era riuscito a farsi consegnare dal 74enne suo vicino di casa. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il pensionato poco prima avrebbe puntato la pistola contro due coniugi che vivono nel suo stesso palazzo a causa, presumibilmente, di vecchi dissapori legati all’acquisto di alcuni beni immobili.

Dopo aver riportato la calma, i carabinieri hanno sequestrato il revolver calibro 38, seppur posseduto regolarmente, e le sei cartucce trovate nel tamburo. Ritirati cautelarmente anche un fucile da caccia, 91 cartucce calibro 12 e 94 cartucce calibro 38, che il 74enne deteneva regolarmente in casa. L’uomo, invece, è stato arrestato.