Arrestato pensionato a Catania: ha minacciato vicini di casa con una pistola

16/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Ha minacciato due vicini di casa con una pistola. È accaduto a Catania, dove i carabinieri hanno arrestato un 74enne per porto abusivo di arma da fuoco e minaccia aggravata. I militari sono intervenuti in via Locatelli dove era stato segnalato un uomo che, pistola alla mano, stava minacciando di morte altre persone.

Giunti sul posto hanno trovato un capannello di gente che inveiva contro un pensionato, mentre un militare dell’Esercito ha loro consegnato l’arma che era riuscito a farsi consegnare dal 74enne suo vicino di casa. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il pensionato poco prima avrebbe puntato la pistola contro due coniugi che vivono nel suo stesso palazzo a causa, presumibilmente, di vecchi dissapori legati all’acquisto di alcuni beni immobili.

Dopo aver riportato la calma, i carabinieri hanno sequestrato il revolver calibro 38, seppur posseduto regolarmente, e le sei cartucce trovate nel tamburo. Ritirati cautelarmente anche un fucile da caccia, 91 cartucce calibro 12 e 94 cartucce calibro 38, che il 74enne deteneva regolarmente in casa. L’uomo, invece, è stato arrestato.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo settimanale dal 15 al 21 dicembre 2025
Leggi la notizia

Ha minacciato due vicini di casa con una pistola. È accaduto a Catania, dove i carabinieri hanno arrestato un 74enne per porto abusivo di arma da fuoco e minaccia aggravata. I militari sono intervenuti in via Locatelli dove era stato segnalato un uomo che, pistola alla mano, stava minacciando di morte altre persone. Giunti sul posto […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dall’8 al 14 dicembre 2025
di

Nella settimana che dà il via ufficiale alle feste, con la ricorrenza di lunedì 8 dicembre, l’oroscopo della nostra rubrica astrologica è inaugurato da una splendida Luna. Inizia benissimo per i segni di Fuoco Ariete, Leone e Sagittario: molto accesi da fameliche passioni. In casa Terra, assestamento e sicurezza per Toro e Vergine, mentre il […]

Oroscopo settimanale dall’1 al 7 dicembre 2025
di

Settimana di inizi, aperta da un lunedì 1 dicembre, che nell’oroscopo tocca a Venere inaugurare, portando un ottimismo e una voglia di amare da tempo dimenticata dai dodici dello zodiaco! Fortunatissimi i segni di Fuoco – Ariete, Leone e Sagittario -, che godono dei favori del Sole e della Luna, entrambi di fuoco. Ottimo anche […]

Oroscopo del mese: dicembre 2025
di

Il cielo di dicembre 2025 inizia romantico, con la bella Venere che arriva in Sagittario, e l’oroscopo del mese promette che ci sarà modo di apprezzare la forza discreta delle passioni. Molto favoriti i segni di Fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – ma, dopo giorno 20, anche i segni di terra: Toro, Vergine e […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze